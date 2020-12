Preizkusile so se na nekaj meddržavnih tekmah, dokler nasprotovanje reprezentanci deklet v strogo konservativni državi ni postalo premočno in so izgubile tudi podporo kriket zveze. A okoli 3700 deklet, kolikor jih je bilo takrat registriranih kot ljubiteljic tega športa, ga ni prenehalo igrati. Po skoraj desetih letih Afganistan ponovno poskuša z žensko reprezentanco, za katero so v tamkajšnji državni kriket zvezi izmed 40 prijavljenih zaposlili 25 mladih deklet. Med njimi je tudi 21-letna Roja Samim, ki kriketa ni začela igrati zato, ker bi sanjala, da bo nekoč nastopala v državni reprezentanci. Šport je preprosto imela rada. Afganistanska kriket zveza medtem zagotavlja, da bodo dekleta trenirala po strogih islamskih pravilih. Čeprav igralke doslej niso bile deležne groženj, so zaradi številnih napadov v prestolnici vendarle zaskrbljeni. Medtem ko Samimova upa, da bo z igro stopila po poteh svoje vzornice iz Indije, njene soigralke sanjajo o tem, da jim bo uspelo ponoviti uspeh afganistanske moške reprezentance, ki je na mednarodnem terenu premagala tudi države z daljšo tradicijo v kriketu.