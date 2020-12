Splav v ilegali

Olga Madurska je ena izmed tistih Poljakinj, ki še vedno želijo same odločati o svojem telesu. To je v preteklih mesecih tudi storila. Ko so se pojavili znaki, da je njen fetus utrpel poškodbe zaradi zdravila, ki ga je jemala ob zanositvi, se je odločila za splav, in to v ilegali.