Nova zunanja politika

Slovenija je ta teden utrjevala prisrčne odnose z odhajajočo vlado Donalda Trumpa in izraelskim premierjem Bibijem Netanjahujem, ki je izgubil podporo parlamenta. Američani so se z volitvami ravnokar znebili strupenega predsednika. Izraelci se že pripravljajo na volitve na začetku prihodnjega leta, kjer se bodo poskušali znebiti ciničnega predsednika vlade. To je tako, kot če bi ob padcu Berlinskega zidu načrtovali dolgoročne odnose z Mihailom Gorbačovom in z njim podpisovali sporazume o tesnem sodelovanju. Zveni čudaško, vendar je popolnoma logično.