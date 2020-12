Kot v izjavi za javnost navajajo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici - Zvezi), je državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ribičeva na četrtkovi vladni novinarski konferenci komentirala tudi morebitno stavko v zdravstveni negi. Pri tem je glede napovedanih stavkovnih aktivnosti sindikatov s področja zdravstvene nege dejala, da meni, da v trenutnih razmerah stavka ni potrebna in da ni primeren čas za to.

V Zbornici - Zvezi zato Ribičevo in druge odgovorne v državi sprašujejo, kdaj bo po njihovem mnenju primeren čas za reševanje težav na področju zdravstvene nege, saj da na nevzdržne razmere opozarjajo že več kot 15 let. Kot pravi, so na pristojna ministrstva poslali dopise s prošnjami za sestanek, ponudili so tudi svojo pomoč pri reševanju težav, a do zdaj odgovora še niso prejeli. »Zbornica - Zveza in sindikati s področja zdravstvene nege pristojne namreč že več kot 15 let opozarjamo na veliko kadrovsko podhranjenost, na neprimerne delovne pogoje in nedostojno nizko plačilo za odgovorno delo, ki ga opravljajo izvajalci zdravstvene in babiške nege,« so besede predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman povzeli v sporočilu.

Zbornica - Zveza je strokovno in nevladno združenje, ki združuje več kot 16.000 članic in članov - medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.