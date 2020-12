Socialni partnerji na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) niso dosegli dogovora o zamrznitvi minimalne plače, je dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič in dodala, da tega predloga tudi ni v novem osnutku sedmega protikoronskega zakona (PKP7), ki so ga prejeli socialni partnerji. Če bo do zamrznitve vseeno prišlo, pa sindikati vztrajajo pri zaostritvi sindikalnega boja, vključno s splošno stavko.

»Opravili smo poglobljeno razpravo, dolgo več kot dve uri, in ugotovili, da sporazuma med socialnimi partnerji o tem ne bo in da nimamo enotne rešitve. Delodajalska stran še naprej predlaga zamrznitev zakona, sindikalna temu nasprotuje in zahteva, da se minimalna plača uskladi, tako kot je bilo predvideno,« je pojasnila Jerkičeva.