Simona Kustec o tem, da ne prenese pogleda na kri

»Ko sem bila otrok, sem nadvse želela, postati kirurginja, ampak sem imela problem. Vse do danes ne prenesem pogleda na kri. To pomeni, da je načrt padel v vodo. A v simbolnem smislu me prav ta anekdota spremlja skozi življenje. Kaže na moj prvi, ne samo vrednotni, ampak osrednji pogled, kaj se me dotakne v življenju - tudi pri sprejemanju odločitev. Zlomi me pogled na trpljenje, bolečino, krivico, ne maram pogleda na rane.«