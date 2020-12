Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora je tako prvi v državi začel novo smučarsko sezono. Čeprav je delovanje smučišča zaradi ukrepov za preprečevanje okužb okrnjeno, spremljevalne dejavnosti pa onemogočene, to ni ustavilo smučarjev, ki so prve zavoje po progi delali že v četrtek. Direktorju Turizma Kranjska Gora Blažu Vebru se ob takšnem začetku smučarskem sezone sicer poraja vrsta vprašanj in dvomov. »Dejansko smo vsi zmedeni, ker ne vemo, kaj je prav in kaj ne,« je povedal in pojasnil, da so pričakovali sproščanje ukrepov v skladu z načrtom, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden.

Odgovore na vprašanja so iskali tudi v odlokih, a kot je povedal Veber, so si ti med seboj toliko nasprotujoči, da normalen zagon smučarije ni mogoč. »Dovoljen je zgolj zagon žičnic. To pa je premalo, da bi lahko kakršnokoli resno smučišče delovalo z neko ekonomsko upravičenostjo. Vendar smo se sedaj znašli v prav taki situaciji,« je izpostavil Veber. RTC Žičnice Kranjska Gora je tako zagnal svoje prve naprave in deluje pod navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prva dilema pa se pojavi že pri nakupu smučarskih kart, saj je prodaja blaga in storitev prepovedana, tako je verjetno dovoljen le nakup na daljavo, je pojasnil Veber in izpostavil tudi vprašanje obratovanja stranišč.

Prav tako ni dovoljena nobena druga storitev na žičnicah. Onemogočena je denimo izposoja smučarske opreme. Glede tega se je na Žičnice Kranjska Gora in Turizma Kranjska Gora obrnila vrsta občanov, ki so trenutno tudi edini, ki lahko smučajo, saj prehajanje meja občin še ni dovoljeno. »V bistvu si niti ne želimo, da bi se stvari na tak način odpirale. Vsi vidimo, kakšna je epidemiološka slika in veliko bolj pametno se nam zdi, da počakamo na umiritev razmer in nato, ko bo možno, startamo na polno,« je še dejal Veber. Meni namreč, da takšno odpiranje nima ekonomskega smisla, hkrati pa lahko še poslabša zdravstveno situacijo. »Ne vem niti, kdo bo tisti, ki bo na smučiščih preverjal, da bo vse teklo v skladu s pravili in odloki, ki so trenutno v veljavi," je dejal. Ob tem je posebej opozoril na prepoved zbiranja in druženja ljudi. "Tu je res veliko vprašanj, na katere nimamo odgovora,« je izpostavil.