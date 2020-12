Novinar Nicholas Kristof je prejšnji teden v članku z naslovom Otroci Pornhuba v časniku The New York Times opozoril na temačnejšo stran priljubljenega velikana pornografskih vsebin. »Na straneh mrgoli posnetkov posilstev, spolnih napadov na otroke, maščevalne pornografije, rasističnih videov in posnetkov žensk, ki se dušijo pod plastičnimi vrečkami,« piše novinar in se sprašuje, kako lahko Kanada dovoli podjetju, ki domnevno mesečno zabeleži kar 3,5 milijarde obiskov, služiti na račun zlorabe in nasilja.

V Pornhubu so v izjavi za javnost takšne izjave označili za neodgovorne in neresnične ter poudarili, da so tudi sami zavezani boju proti spolnim zlorabam otrok in kakršnemukoli drugemu nasilju. Temu navkljub je podjetje že zabeležilo nekaj zanje negativnih odzivov – iz Mastercarda in Vise so sporočili, da bodo strankam onemogočili uporabo njihovih kreditnih kartic za plačila na tej strani. Iz Pornhuba so sporočili, da so nad odločitvijo izjemno razočarani. Nekaj korak v smeri večjega nadzora nad vsebino so v podjetju sicer že napovedali. Eden od njih je, da bodo odslej nalaganje posnetkov na stran onemogočili vsem nepreverjenim uporabnikom.