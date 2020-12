Zaenkrat ni zelo verjetno, da bo Ayyash, ki ga je sodišče spoznalo za krivega v sredini avgusta, tudi začela prestajati svojo kazen. Vodja Hezbolaha Hassan Nasrallah namreč zavrača, da bi predal Ayyasha oblastem.

Sodnik David Re je danes ponovil, da je Ayyash sodeloval pri terorističnem napadu, ki je terjal številna življenja. "Bil je napad na temelje libanonske države," je povedal. Dodal je, da so zadovoljni z odločitvijo, da izrečejo najvišjo kazen za vsakega od petih zločinov, za katerega so ga spoznali za krivega.

Sodišče je avgusta Ayyasha spoznalo za krivega terorističnega napada, v katerem je 14. februarja 2005 v Bejrutu poleg Haririja umrlo še 21 drugih ljudi, 226 pa jih je bilo ranjenih. Še tri obtožene domnevne člane šiitskega gibanja Hezbolah pa je sodišče oprostilo.

Hariri je takrat obiskal parlament ter se zatem ustavil v neki restavraciji. Čeprav naj bi bila pot njegove kolone šestih vozil strogo varovana skrivnost, jih je nekaj minut po odhodu iz restavracije presenetil tovornjak bomba. Eksplozija je imela moč približno ene tone TNT. Na cesti je nastal približno deset metrov velik krater.

Haririjeva kolona vozil je bila uničena. Hariri je bil ubit skupaj z vsemi varnostniki in ministrom za gospodarstvo Basselom Fleihanom. Številna druga vozila so bila uničena in jih je zajel ogenj. Porušilo se je celo nekaj stavb v bližini, popokala so številna okna.

Umor enega najbolj vidnih sunitskih politikov, ki je pred tem dvakrat vodil libanonsko vlado, je v Libanonu sprožil proteste proti takratni prosirski vladi. Po dveh tednih protestov je libanonska vlada odstopila, Sirija pa je iz države po 29 letih umaknila svoje vojake, kar je zahteval tudi Hariri. Tako Hezbolah kot Sirija vseskozi zavračata očitke o odgovornosti za napad. Tudi sodišče v avgustu ni našlo dokazov za njuno vpletenost.