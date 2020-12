V četrtek so opravili 43 testov več kot dan prej, ko je bil delež pozitivnih testov 28,8 odstotka. So pa v sredo potrdilih nekoliko več okužb, in sicer 1849, kar je 36 več kot v četrtek. V bolnišnice so v četrtek sprejeli 157 covidnih bolnikov, v domačo oskrbo so jih odpustili 113. Število bolnikov s covidom-19, ki so umrli, je bilo v obeh dneh enako. Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo dr. Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči na UKC Ljubljana, Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Vlada je izdala odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in visokošolskih zavodih, ki začne veljati 12. decembra in velja sedem dni. Šolanje od doma je torej podaljšano.

Dr. Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči na UKC Ljubljana, je opisal delo urgentnih oddelkov. Trenutno je v UKC Ljubljana hospitaliziranih 327 bolnikov s covid-19, od teh jih 56 potrebuje intenzivno terapijo, 49 bolnikov je intubiranih in mehanično predihavanih, tri pa obravnavajo z drugimi podpornimi oblikami s kisikom. »Sedemindvajset bolnikov infekcijska klinika vodi telemedicinsko, kar pomeni, da so bolniki doma in so nadzirani s pomočjo telemedicine. Na dializi je 15 bolnikov s covid v bolnišnici, štirje pa na to terapijo prihajajo od doma. V zadnjih 24 urah smo žal zabeležili tudi šest smrti,« je še povzel stanje Možina.

In nadaljeval: »Če primerjamo številke na urgentnih ambulantah letos in lani, smo že v prvem valu opazili, da število bolnikov v urgentnih ambulantah v zadnjih treh tednih nekoliko upada. Verjetno je razlog za to zmanjšanje predvsem strah bolnikov pred okužbo v bolnišnici. Podobno opažamo tudi v drugem valu.«