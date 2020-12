Po poročanju očividcev gre za predsedniško palačo. Na kraju dogodka posredujejo policisti in gasilci, snov bodo analizirali.

Analizo bo opravil Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo na medicinski fakulteti. Dodatne informacije bo policija posredovala, ko bo znanega kaj več o okoliščinah in rezultatih analize snovi, so zapisali.