Prostor za kuhinjo je razmeroma velik, zato sta v njem tudi jedilni kot in prostor z mizo za računalnik za domačo rabo. V kuhinjskem delu so označene inštalacije, električnih ni problem premikati, malce več težav bi lahko bilo z vodo in odtoki, a navsezadnje se tudi to lahko prestavi. Okna so enakih mer (100 x 140 cm) in pod njimi so radiatorji. Poleg klasičnih kuhinjskih elementov z ustreznimi aparati (pomivalno korito, kuhalna plošča, pečica, hladilnik …) bi rad imel še vsaj eno večjo omaro za shranjevanje živil. Prosim vas za nasvet, kako to funkcionalno razporediti. Za pomoč se vam vnaprej zahvaljujem! Matija

Odgovor:

Pri preureditvi vaše kuhinje sem izhajala iz predpostavke, da so instalacije obstoječe in jih ni možno veliko premikati. V eni od možnosti sem vam narisala vse potrebne elemente za sorazmerno funkcionalno kuho. Prvi element v kuhinjskem nizu naj bo visok vgradni hladilnik – vgradni zato, da v majhnem ambientu deluje homogeno z drugimi elementi. Poleg umestite visoko izvlečno omaro, v nadaljevanju pa z odmikom vsaj 30 cm od visoke omare kuhališče in v kotu pomivalno korito. Ta odmik zato, da imate možnost kuhati tudi s posodami z ročajem, in za lažjo umestitev pomivalnega stroja. Viseče omarice umestite vse do kota.

Predlagam vam, da si delovno površino pridobite pod oknom nad radiatorjem. Priprava hrane pred oknom je zagotovo dodana vrednost pri vsakodnevni kuhi. V nadaljevanju lahko v isti višini in enako obdelano zgornjo površino kot pult nadaljujete vse do naslednjega okna. Pod to površino lahko umestite vedno potrebne shranjevalne predale in na koncu vam ostane še priročna računalniška površina.

Danes ob jedilnih mizah pogosto spet umeščamo klopi, saj je druženje na klopi prijetno za več ljudi, kot bi umestili stolov. Vsekakor pa naj bodo vsi pohištveni elementi svetlih barv v kombinaciji z barvo svetlega lesa.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.