Še dovolj prostora za izboljšanje

Na predstavitvi finalistov za priznanje mladi menedžer 2020 sta v vlogi gostiteljev nastopila Lovro Peterlin in Tanja Subotić Levanič. Izzvala sta jih, naj se ocenijo, kako dobri vodje so na lestvici od 1 do 10. Kandidati so bili (slovensko) skromni in si pripisali 7 s pojasnilom, da imajo še dosti prostora za izboljšanje. Kaj sta jih še vprašala?

Zakaj ti sodelavci sledijo?

Žiga Hieng: »Ker jih poskušam vključiti v čim več stvari, jim dati proste roke, da napredujejo in v poslu dosežejo tisto, kar želijo.«

Janez Kranjc: »Ker imam vizijo in ker jih ves čas izzivam, naj gredo iz cone udobja, to pa jim kasneje, ko jim uspe, prinese zadovoljstvo.«

Blaž Strle: »Velikokrat rečem hvala in oprosti, predvsem pa zelo verjamem v to, da delamo prave stvari. To čutijo in zato sledijo.«

Kakšen je tvoj stil vodenja?

Žiga Hieng: »Treba je poslušati, zato imamo dvoje ušes in ena usta. Poskušam delovati tako, da slišim in upoštevam čim več mnenj sodelavcev.«

Janez Kranjc: »Vodja mora vedeti, kaj hoče, imeti vizijo in prevzeti odgovornost. Sam ne more narediti ničesar, imeti mora kompetentno in motivirano ekipo.«

Blaž Strle: »Nimam stila vodenja, ker ga ne potrebujem. Imam odlično ekipo, ki se sama vodi. Imamo pa isti cilj, h kateremu jo usmerjam.«

Katera modrost te vodi?

Žiga Hieng: »Bodi do drugih tako, kot si želiš, da bi bili drugi do tebe.«

Janez Kranjc: »Vedno si lahko boljši.«

Blaž Strle: »Težava ni težava. Težava je tvoj odnos do težave.«