Kot grad duhov je bil videti medijski hotel. V avli receptorka, v prvem nadstropju ena od organizatoric, zadolžena za akreditacije, na hodniku med sobami še gospa, ki je razkuževala prostore. »Čistilke ni,« smo bili opozorjeni. In šele ko smo oddali negativen izid na novi koronavirus, smo se lahko vselili. A iz hotela vsaj smemo ven, na sprehod, v trgovino, kamor koli… Skakalci oziroma osebje iz reprezentanc v sosednjem hotelu ne smejo nikamor. Zelena cona, pravijo temu.

S prostim očesom je ta na prizorišču precej nevidna. A je vse natanko načrtovano, da do te cone ne more nihče. Če smo bili po navadi novinarji od tekmovalcev ločeni z ograjo, smo zdaj z dvema ograjama oziroma nekakšnim meter širokim koridorjem. Diktafone in snemalne naprave je tako treba imeti na palicah, tako imenovanih »selfi stikih«. Pa to še ni vsa novodobna nujna oprema. »S to masko po izjave ne boš smel,« nam zabiča predstavnik za odnose z javnostmi Tomi Trbovc, medtem ko razkužuje ograje. Ja, če smo novinarji ubrali bolj sproščen pristop in se med skakalno elito podali z maskami iz blaga, smo te morali zamenjati z bolj specialnimi FFP2.

V Planici gre torej tako in drugače zares. In na »knap«. Snežna idila, ki vlada v okolici, jo je organizatorjem dodobra zagodla. »Šele pred eno uro smo postavili vse te ograje,« doda Trbovc, medtem ko v ozadju bagri še vedno odmetavajo sneg. Je pa prihod na prizorišče, ker pač ni gneče, precej hiter, lahko bi rekli udoben. Da marsikomu to potihem tudi ustreza, je priznal varnostnik. »Mi vsaj ne bo treba paziti nanje,« zamrmra v masko. A da se ne sliši preveč bogokletno, se hitro popravi: »Ampak vzdušja pa ni.«

Vse skupaj je res videti tako kot po navadi sredin preizkus skakalnice. Kopica novinarjev, varnostnikov, zdravstvenega osebja, organizatorjev in slednjim v pomoč kakšen vojak zavzemajo prostor ob doskočišču, vse okrog pa je prazno. Da kulisa vseeno ne bi učinkovala preveč »bedno«, v izteku letalnice nad oglasnimi panoji skrbijo ekrani, na katerih so upodobljeni virtualni navijači. Zadeva ni takšna, kot jo poznamo iz lige NBA ali formule ena, kjer so se navijači prikazali posamezno, pač pa gre za nekakšen posnetek množice. Relativno prepričljivo, čeprav se na tisoče grl ne da nadomestiti.

Med to navidezno občinstvo so skakalci prileteli iz trde, goste megle, ki so jo proti večeru skušali prebiti žarometi, kar smo lahko videli prvič v zgodovini planiških poletov. »Škoda, da jih nisem mogel popolnoma preizkusiti,« je razočarano ugotavljal Peter Prevc, ki je še pred kvalifikacijami izpadel iz konkurence. »Je pa letalnica odlično pripravljena.« Očitno tudi njeno doskočišče. Ob otvoritvi prvenstva so organizatorji po doskočišču poslali pet zastavonoš, njihova hitrost pa je znašala vse do 115,7 km/h.