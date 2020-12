Odbojkarji ACH Volleyja so v berlinskem mehurčku izgubili še drugo tekmo lige prvakov. Po domačinu Berlinu je bil od njih boljši tudi močni ruski predstavnik Zenit Kazan, ki je zmagal s 3:1 (16, -19, 23, 26). Kljub temu so Ljubljančani danes igrišče zapustili s pokončnimi glavami, saj so se z borbeno predstavo dobro upirali favoriziranemu tekmecu, ki se je moral za uspeh močno potruditi.

ACH Volley je drugo in hkrati tudi zadnjo tekmo v nemški prestolnici začel sijajno, kot da mu nasproti ne bi stala ena najboljših odbojkarskih ekip zadnjega desetletja. Ljubljančani so bili zanesljivi na črti za servis, agresivni v napadu in osredotočeni v obrambi. Šestkratnemu zmagovalcu lige prvakov so v uvodu odlično konkurirali, po asu Matica Videčnika pa si priigrali celo tri točke prednosti (9:6). Ko je že kazalo, da bi tekmecu lahko pobegnili, pa se je ta še pravočasno vrnil v igro. Na polovici niza je močno dvignil raven igre, zaostanek pa spremenil v vodstvo s 14:13. Sledile so minute, ko je ruski ekipi uspevalo prav vse. S serijo šestih zaporednih točk so slovenskemu prvaku pobegnili, niz pa dobili prepričljivo s 25:16.

Ko je že kazalo, da bo Zenit prišel do lahke zmage, je sledil nepričakovan, a silovit odgovor ACH Volleyja. Ljubljančani so začeli igrati sijajno in odigrali enega boljših nizov, če ne kar najboljšega v tej sezoni. Na položaju korektorja je bil izvrsten izkušeni Mitar Djurić, ki je na dvoboju zamenjal Božidarja Vučićevića, razigrala sta se tudi Videčnik in Amir Toukhteh. Dvojec ni blestel zgolj v napadu, temveč tudi v bloku, ki je bil v drugem nizu pri oranžnih na zelo visoki ravni. Skupno so jih vpisali pet, od tega sta bila za kar štiri zaslužena slovenski in mladi iranski reprezentant. Slovenski prvaki so bili za Zenit nerešljiva uganka, saj so vodili tudi za devet točk.

Če je prvi niz pripadel Zenitu in drugi ACH Volleyju, je bil tretji izenačen. Rahlo pobudo je sicer imela zvezdniška zasedba iz Rusije, ki pa nikoli ni vodila za več kot tri točke. Moštvi sta bili v končnici povsem poravnani – nazadnje pri izidu 23:23, nato pa je na črto za servis pri Zenitu odkorakal Poljak Bartozs Bednorzs in z asom svoji ekipi zagotovil vodstvo z 2:1 v nizih. Še bolj ogorčen boj je potekal v četrtem nizu, ko je imel ACH Volley tudi zaključno žogo. Te ni izkoristil, jo je pa zato na drugi strani mreže Francoz Earvin Ngapeth in svoji ekipi priigral zmago.

»Dobra predstava in popotnica za naprej. Mislim, da jim nismo nič podarili, tudi v končnicah ne. To so igralci svetovnega kova, ki najdejo tisto potezo več, ko jo potrebujejo. To se je videlo v obeh zadnjih nizih. V prejšnjem z odličnim servisom, na koncu pa z napadom Ngapetha,« je povedal kapetan ACH Volleyja Gregor Ropret.

Kljub dobremu nastopu v drugem dvoboju slovensko moštvo Nemčijo bržkone zapušča z grenkim priokusom, vedoč, da bi s podobno predstavo proti Berlinu lahko imel na svojem računu zmago več. Tako ostaja pri eni, ki jo je po odpovedi poljske ekipe Jastrzebski zaradi okužbe s koronavirusom dobil za zeleno mizo. Ekipe v skupini C se bodo znova srečale februarja, ko bo drugi turnir gostil Kazan.

Zenit Kazan – ACH Volley 3:1 (16, -19, 23, 26) Dvorana Maxa Schmelinga, sodnika: Sarikaya (Turčija), Rajković (Hrvaška). Zenit Kazan: Voronkov, Surmačevskij, Volvič 9, Alekno 2, Volkov 7, Ngapeth 12, Bednorz 17, Krotkov, Butko 1, Kononov 1, Zemčenok, Smoljar, Golubjov, Mihajlov 20, trener: Alekno. ACH Volley: Toman, Ropret 1, Pernuš, Touhteh 7, Dagostino, Pavlović, Bošnjak, Okroglič, Rutar, Pokeršnik 6, Videčnik 9, Kök 9, Djurić 21, Vučićević, trener: Pleško.