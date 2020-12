Podjetja in posamezniki, ki se najhitreje prilagodijo, imajo seveda zahtevne prve tedne, vendar pa v nadaljevanju lahko pričakujejo stabilno okrevanje, ki traja dlje časa. Med bolj očitne zmagovalce tokrat štejemo podjetja, ki so migrirala na splet, tako s prodajo kot tudi z lastnim poslovanjem. Tukaj so potem še podjetja, ki so vsem drugim ponudila rešitve, ki so jih zaradi novonastalih razmer potrebovali. Med zmagovalce pa lahko štejemo tudi posamezne države, ki so se zelo uspešno soočile s pandemijo, tukaj lahko omenimo predvsem Kitajsko in tudi Južno Korejo.

Med bolj očitnimi poraženci pa je panoga turizma ter posamezne države, kjer ukrepi niso umirili širitve virusa. Trenutno je tako vseeno večina gospodarstev po svetu precej dobro prilagojena na nove razmere, drugi pa čakajo cepivo, ki je prišlo izredno hitro in kaže zelo dobre rezultate. Zdi se, da bo trenutno kriza v drugi polovici leta 2021 skoraj pozabljena, razviti svet pa se bo s cepivom vrnil v bolj normalne okvire. Dejstvo pa je, da so se potrošniške navade zelo spremenile, tudi poslovanje posameznih podjetij je spremenjeno. In del tega bo z nami ne glede na virus.

Za nami so tudi ameriške predsedniške volitve, ki so na koncu z nekaj zapleti vseeno minile dokaj mirno. Kot pa kaže zgodovina volitev, te za kapitalske trge niso tako zelo pomembne. Prvi faktor, ki je najbolj vplival na letošnje leto, je seveda cena denarja. Ta je bila relativno nizka že konec lanskega leta, ko je donosnost desetletne ameriške obveznice znašala okoli 2 odstotka. V letošnjem letu pa smo ob nakupih centralnih bank videli ceno denarja v ZDA na ravni 0,5 odstotka. Tej novi realnosti pa so se prilagodili tudi drugi naložbeni razredi. V prvi vrsti delniški trgi.

Globalni delniški indeksi tako od marca dokaj stabilno okrevajo in trenutno dosegajo nove rekorde, če jih merimo v dolarjih. Ker pa je globalna poplava rezervne valute povzročila njeno depreciacijo, je slika za evropske vlagatelje nekoliko slabša. V letošnjem letu so tako povečali količino dolarjev v obtoku za okoli 20 odstotkov, kar je nepredstavljiva številka v zgodovinskem kontekstu. Večina denarja trenutno sicer še ne kroži, je pa poskrbel za ohranitev stanja, kakršno vidimo v makroekonomskih podatkih. Stabilne cene nepremičnin, malo stečajev, nizka brezposelnost, višji dobički podjetij itd. Na drugi strani pa tudi izredno visoka vrednotenja tako imenovanih hitro rastočih podjetij. Tukaj ne govorimo več o 20- do 30-kratnikih dobička, ampak prihodkov, kar so tudi nivoji, ki jih še nismo videli.

V bližnji prihodnosti je potrebna določena normalizacija, večjih pretresov pa do konca leta ne gre pričakovati. Za večino investitorjev na delniške trge bo tako leto 2020 uspešno. Če pa gledamo glede na to, česar smo bili v letošnjem letu deležni, pa lahko rečemo, da je zelo uspešno. Naslednje leto pa je nov list in pred nami so ponovno novi izzivi in nove priložnosti.