Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je v eksploziji v obmejnem mestu Ras al Ain, ki je pod turškim nadzorom, umrlo še 11 pripadnikov lokalnih varnostnih sil, 12 ljudi je bilo ranjenih. Turška stran je doslej poročala o ubitih dveh svojih žandarjih, osem naj bi jih bilo ranjenih. Eksplozije na območju Ras al Aina so pogoste. Julija je na tržnici eksplodiralo motorno kolo bomba. Pri tem je bilo ubitih osem ljudi, od tega šest civilistov.

Turške sile in njihovi sirski zavezniki so lani zavzeli 120 kilometrov dolg pas ob sirsko-turški meji, od Ras al Aina do Tal Abjada, ki je bil pred tem v rokah kurdskih sil YPG. Kurdski YPG je odigral ključno vlogo v boju proti skrajni skupini Islamska država v Siriji, ki je potekal pod vodstvom ZDA. Ankara v YPG sicer vidi podaljšek Kurdske delavske stranke (PKK), ki se na jugovzhodu Turčije bori za samostojnost vse od leta 1984. Državljanska vojna v Siriji je od leta 2011 zahtevala več kot 387.000 smrtnih žrtev, več milijonov ljudi je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.