Voditelji so pozdravili pozitivne napovedi glede cepiv proti covidu-19, a obenem opozorili, da prihod cepiv ne pomeni, da je pandemije konec. Epidemiološke razmere v Evropi ostajajo skrb zbujajoče, zato je treba nadaljevati prizadevanja za zajezitev virusa, da bi preprečili nadaljnje valove okužb, piše v sprejetih sklepih. Ob tem so se voditelji zavezali k nadaljnji krepitvi usklajevanja v boju proti covidu, še zlasti pri pripravah na postopno odpravljanje omejitev ter vračanju k normalnemu potovanju in čezmejnemu turizmu, ko bodo sanitarne razmere to dopuščale. Izpostavili so tudi zavedanje, da je treba okrepiti izmenjavo izkušenj in načrtov za prihodnost.

Evropsko komisijo so pozvali, naj predstavi predlog priporočila za skupen okvir za hitre antigenske teste in vzajemno priznavanje rezultatov teh testov. Zavzeli so se tudi za usklajen pristop glede potrdil o cepljenju.

Poleg tega so izpostavili, da je cepljenje treba obravnavati kot globalno javno dobro in da bo unija nadaljevala prizadevanja v okviru mednarodnega odziva na pandemijo s ciljem zagotoviti pravičen in cenovno sprejemljiv dostop do cepiv po vsem svetu. Da bi lahko bolje predvidevali morebitne nove pandemije v prihodnje, bo EU spodbujala načine za krepitev mednarodnega sodelovanja, tudi v okviru morebitne mednarodne pogodbe o pandemijah v sklopu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je središče mednarodnega sodelovanja glede zdravstvenih vprašanj, še piše v sklepih.

Razprava o usklajevanju v boju proti covidu je bila prva tema, ki so jo danes obravnavali voditelji. Zdaj je na vrsti poskus dogovora o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov. Po neuradnih informacijah obstaja široka podpora krepitvi cilja, a razprava še poteka. Danes bodo voditelji po napovedih obravnavali še blokado svežnja za okrevanje, stanje v pogajanjih o odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu, odnose z ZDA, vprašanje sankcij proti Turčiji in redno podaljšanje sankcij proti Rusiji.