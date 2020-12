Naš glas seže v deveto vas

Bralci Dnevnika se boste zanesljivo spomnili, da smo na tem mestu pred dnevi objavili sestavek z naslovom Miklavžu 15.000 evrov kazni, kjer smo navedli, da so iz Miklavževe dežele na twitterju objavili uradno obvestilo, da je ta sveti mož, ki je v soboto ponoči otrokom delil piškote in suhe fige, dobil 15.000 evrov kazni zaradi kršenja vladnih odlokov za preprečevanje nalezljivih bolezni: da so mu najprej policisti dodelili kazen za nepravilno nošnjo maske, nato za prečkanje občinskih meja, pa globo zaradi premajhne razdalje med osebami in za konec še kazen za gibanje po javnih površinah v času policijske ure in za hujskanje k protestom. In smo nad tem vladnim »nasiljem« nad Miklavžem, jasno, negodovali.