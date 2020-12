Ljubljanska mestna občina je prenovila Črnuški bajer. S prenovo so degradirano območje spremenili v novo zeleno površino, namenjeno kakovostnemu preživljanju prostega časa. V sklopu prenove so namreč delavci zasadili avtohtone rastlinske in naselili nove ribje vrste, okolico pa so polepšali z novimi lesenimi brvmi čez zgornji bajer, ki zdaj obiskovalcem omogočajo krožno sprehajanje okoli obeh bajerjev. Prav tako so ob spodnjem bajerju zdaj lesene ploščadi in obvodne poti, namestili so tudi klopi, koše za odpadke in stojala za kolesa ter zasadili nova drevesa.

Obiskovalcem je na voljo učna pot z interaktivnimi elementi, s katerimi želijo spodbuditi ljudi k dodatnim aktivnostim v okolici bajerja, kot je na primer telovadba. Ob novi infrastrukturi so si občani ob Črnuškem bajerju zaželeli tudi koše za pasje iztrebke. »Na poti v gozd enostavno ni nobenega koša, kamor bi lahko odvrgel vrečko,« je pobudo na spletnem portalu Pobude meščanov na občino naslovil občan.

Na občini so že pred časom pojasnili, da košev, ki so namenjeni pasjim iztrebkom, ne nameščajo več. Lastniki psov lahko vrečke s pobranimi iztrebki odvržejo v koše za mešane komunalne odpadke, so pojasnili. žir