Kdor obvladuje informacije, lahko obvladuje tudi državo. Zato je Milošević lucidno ukinil Statistični zavod Vojvodine, ki je bila v nekdanji državi po razvitosti takoj za Slovenijo. Ni bilo zaželeno, da bi se razkrivale informacije o najbolj razvitem delu Srbije, ker bi s tem slabela Miloševićeva moč manipuliranja.

Zanimivo je, da danes pri nas ni ažurnih in točnih podatkov o ekonomskih posledicah pandemije, ki bodo seveda sledile. Kar pa lahko v zvezi s Slovenijo slučajno preberemo v medijih, so v glavnem vesti iz tujine. Naši pooblaščeni viri, predvsem vladni organi in Surs ter Banka Slovenije, pa so skrivnostno molčeči, občasno nam po kapljicah privoščijo le selektivne informacije.

Tudi tako imenovana Lahovnikova skupina ne daje ovrednotenih ocen o ekonomskih posledicah, ki nas bodo vsekakor doletele po koncu koronakrize. Pri nas so ekonomske teme zavite v tančico skrivnosti, čeprav bi morala biti danes to glavna tema, kajti pandemija bo minila, finančne posledice pa bodo trajale še dolga leta.

Zadnjo ekonomsko krizo leta 2008 je zasejala prva Janševa vlada (tudi po zaslugi prirejanja statističnih podatkov), požela pa jo je Pahorjeva vlada, vendar žal z ne dovolj domišljenimi ukrepi. Zato je pri nas ta sanacija trajala kar deset let. Komaj smo se izvlekli iz te krize, že nas je doletela nova, koronakriza. Koliko let bo trajala ekonomska sanacija te krize, pa na žalost ne vemo, čeprav se s sodobnimi ekonometričnimi metodami to da predvideti.

Znanja je v Sloveniji dovolj, le uporabiti ga nočemo, ker bi to lahko ogrozilo moč manipuliranja sedanjih oblastnikov. Lažje je krmariti v kalnem, ko bo »zagustilo«, pa bodo janšisti zapustili barko in za vse negativne posledice obtožili novo vladno garnituro.

Pri informiranju javnosti pa so za Janšo zelo moteči tudi vsi mediji, ki niso pod njegovim nadzorom. Zato je treba te medije onemogočiti, narod pa odrezati od objektivnih informacij in ga pustiti v mraku nevednosti. Podobno se je dogajalo že v srednjem veku, ko je Cerkev za več stoletij ustavila razvoj človeštva, znanosti in kulture. Maševali so v latinščini, da jih njihove ovce ja ne bi razumele in so lažje manipulirali z njimi.

Današnjim dušnim pastirjem v SDS pa je treba povedati, da njihov informacijski vlak zamuja za več stoletij. Ljudje nismo več neuke ovce, vsaj tisti ne, ki nismo člani njihove sekte.

Gorazd Cuznar, Črnomelj