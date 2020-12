Potovanje v Sveto deželo

V zaradi epidemije nepredušno zaprt Izrael je odšla slovenska vladna delegacija s predsednikom Janezom Janšo na čelu. Po kaj že v tem trenutku? Saj se voditelji demokratičnih držav iz Evrope in sveta izraelskega premierja, ki bi bil brez imunitete verjetno že v kaznilnici, izogibajo v velikih lokih, razen Američanov. Pa saj poznamo tisti rek: »gliha vkup štriha«. Je podobnost z našim predsednikom vlade slučajna in zlonamerna? In če to pustimo ob strani, je trenutno bolj primerno vprašanje, kako so naš predsednik vlade in člani vladne delegacije lahko pogledali v prestrašene in žalostne oči palestinskih otrok, ki so za žičnimi pregradami, na letališču in ob cestah v prestolnico, zrli v kolono avtomobilov, v katerih so se peljali predstavniki države, ki je preko ustrahovane predstavnice Slovenije v WHO (Svetovni zdravstveni organizaciji) morala glasovati proti predlogu, da bi ti otroci dobili skorjico kruha, skodelico mleka, svinčnik in kakšno igračo ter seveda zdravila, ki jih nujno potrebujejo.