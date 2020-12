Liga prvakov v nogometu po koncu skupinskega dela tekmovanja odhaja na zimski odmor do februarskega začetka izločilnih bojev. Evropska nogometna zveza (Uefa) bo v ponedeljek v Nyonu organizirala žreb parov osmine finala.

Med osmerico nosilcev so se znašli velikani evropskega nogometa – Bayern, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, PSG in Real Madrid, ki bodo čakali na nasprotnike iz drugega bobna. Status izzivalcev imajo Atalanta, Atletico Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Porto in Sevilla. Razdelitev klubov po bobnih kaže, da čaka izzivalce zelo zahtevno delo. Vodilna ekipa španske lige Atletico in Barcelona sta lahko v skrbeh, saj se bosta zagotovo pomerila z močnim tekmecem. V prvem krogu končnice niso možna srečanja med klubi iz iste države, prav tako se ne moreta pomeriti nasprotnika, ki sta se udarila že v skupinskem delu tekmovanja.

Evropski prvak Bayern iz Münchna je skupaj z Manchestrom Cityjem osvojil največ točk v predtekmovanju in ostaja med glavnimi kandidati za naslov prvaka. Med uglednejšimi evropskimi klubi si napredovanja nista zagotovila Ajax in Manchester United, ki ju čaka pomlad v izločilnih bojih lige Evropa. V igri za zmago v ligi prvakov ostajajo trije slovenski nogometaši – Jan Oblak (Atletico), Josip Iličić (Atalanta) in Kevin Kampl (Leipzig).

Semafor lige prvakov Skupina A Salzburg – Atletico Madrid 0:2 (0:1, Hermoso 39, Carrasco 86), Bayern München – Lokomotiva Moskva 2:0 (0:0, Süle 63, Choupo-Moting 80), končni vrstni red: 1. Bayern 16, 2. Atletico 9, 3. Salzburg 4, 4. Lokomotiva 3. Skupina B Real Madrid – Borussia M. 2:0 (2:0, Benzema 9, 32), Inter – Šahtar Donjeck 0:0, končni vrstni red: 1. Real Madrid 10, 2. Borussia M. 8, 3. Šahtar 8, 4. Inter 6. Skupina C Manchester City – Marseille 3:0 (0:0, Torres 48, Aguerro 77, Sterling 90), Olympiacos – Porto 0:2 (0:1, Otavio 10, Uribe 77), končni vrstni red: 1. Manchester City 16, 2. Porto 13, 3. Olympiacos 3, 4. Marseille 3. Skupina D Ajax – Atalanta 0:1 (0:0, Muriel 85), Midtjylland – Liverpool 1:1 (0:1, Scholz 62; Salah 1), končni vrstni red: 1. Liverpool 13, 2. Atalanta 11, 3. Ajax 7, 4. Midtjylland 2. Skupina E Chelsea – Krasnodar 1:1 (1:1, Jorginho 28/11-m; Cabella 24), Rennes – Sevilla 1:3 (0:2, Rutter 86/11-m; Kounde 32, En Nesyri 45, 81), končni vrstni red: 1. Chelsea 14, 2. Sevilla 13, 3. Krasnodar 5, 4. Rennes 1. Skupina F Zenit – Borussia D. 1:2 (1:0, Driussi 16; Piszczek 68, Witsel 78), Lazio – Brugge 2:2 (2:1, Correa 12, Immobile 27; Vormer 15, Vanaken 76), končni vrstni red: 1. Borussia 13, 2. Lazio 10, 3. Brugge 8, 4. Zenit 1. Skupina G Barcelona – Juventus 0:3 (0:2, Ronaldo 12/11-m, 52/11-m, McKennie 20), Dinamo Kijev – Ferencvaroš 1:0 (0:0, Popov 60), končni vrstni red: 1. Juventus 15, 2. Barcelona 15, 3. Dinamo Kijev 4, 4. Ferencvaroš 1. Skupina H Leipzig – Manchester United 3:2 (2:0, Angelino 2, Haidara 12, Kluivert 69; Fernandes 80/11-m, Konte82/ag), PSG – Istanbul 5:1 (3:0 Neymar 21, 38, 50, Mbappe 42/11 m, 62; Topal 57), končni vrstni red: 1. PSG 12, 2. Leipzig 12, 3. Manchester United 9, 4. Istanbul 3.