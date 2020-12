Nepreslišano: Dr. Stanislav Pejovnik, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

Trenutno sta slovenska raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo v izredno težki situaciji, veliko težji, kot si to javnost lahko predstavlja. Temeljni problem je v resornem ministrstvu, kjer se raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo izgubljata zaradi reševanja problemov osnovnega in srednjega šolstva, ki imata, tako po obsegu nalog kot finančnih sredstev, prednost. Potrebna je reforma, s katero bi ministrstvo znova razdelili na ministrstvo, ki bi pokrivalo vrtce in šolstvo do univerze ter šport, in drugo samostojno ministrstvo za inovacije, visoko šolstvo in znanost.