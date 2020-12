Groza me je, na jok mi gre, ko poskušam dojeti, da naj bi bila sedanja upravljalska nomenklatura in to, kar naj bi jo nadomestilo, ves razum, ki ga premoremo v tej državi. Pa toliko pametnih in razsodnih ljudi poslušam, berem in gledam, a vse kaže, da je strankokracija pametnim in razsodnim politiko tako zagabila, da se je na daleč izogibajo. Zdi se mi, da je kljub vsemu celo v parlamentu več moralnih in razsodnih ljudi (pa pri tem ne mislim na klenega poslanca DeSUS), ki pa so otrpnili v strahu, s katerim jim vlada njihova pohlepna, nesposobna in duhovno prazna strankokracija. Morda pa si največja stranka celo želi, da bi se nas volitev udeležilo čim manj takih, ki vsaj poskušamo razmišljati drugače. Si lahko predstavljate, kaj vse bi počeli z absolutno večino, ko nas že zdaj, ko se napihujejo le ob sramotni podpori dveh obskurnih kolaborantskih strankokracij, povsod delijo, sovražijo, nam grozijo, nam poskušajo s svojo zatohlo presojo nasilno preoblikovati javne medije, šolstvo, kulturno produkcijo, umeščenost v EU in svetu…

To razmišljanje polagam na srce predvsem tisti polovici volilcev, ki se volitev praviloma ne udeležuje. Rotim vas, poskusite se vsaj enkrat opredeliti, pa razsodite kakor koli že, samo da bomo vedeli, pri čem smo. Da bi del svobodomiselne, v prihodnost usmerjene Slovenije naposled le dojel, ali so to, kar trenutno doživljamo, le moraste sanje, stranpot, ali pa prevladujoče stanje duha na Slovenskem.

Josip Meden, Ljubljana