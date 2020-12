Če bodo vremenske razmere primerne za igranje nogometa in v prvi ligi ne bo množičnih okužb s koronavirusom, bodo prvoligaški klubi do konca jesenskega dela prvenstva odigrali še tri kroge in zaostalo tekmo med Bravom in Taborom. Po nepopolnem šestnajstem krogu ima vodilni Maribor dve točki naskoka pred Muro, tri pred Olimpijo in štiri pred Koprom.

Ob koncu koledarskega leta se obeta četveroboj za prestižni naslov jesenskega prvaka, ki prinaša nagrado za opravljeno delo in najboljši izhodiščni položaj pred spomladanskim nadaljevanjem tekmovanja. Čeprav na lestvici zaseda tretje mesto, ima Olimpija največ možnosti, da prezimi na vrhu lige. Po sobotni domači tekmi s Taborom jo prihodnji teden čakata mestni derbi z Bravom v Šiški in obračun z Gorico v Stožicah. Na klop Olimpije se po prestani kazni vrača trener Dino Skender, ki ga je disciplinski sodnik nogometne zveze dodatno kaznoval s tristo evri, ker je v nedeljo v Celju kljub prepovedi s tribune zelo glasno vodil svoje moštvo. Zadnje jesenske tekme Olimpije proti slabšim nasprotnikom bodo pokazale značaj moštva.

Maribor čakata dve zahtevni preizkušnji zapovrstjo – najprej sobotni test v Kopru, nato domača tekma z Muro in za konec še gostovanje Aluminija v Ljudskem vrtu. Koper bo po dvoboju z Mariborom odigral dve tekmi v gosteh proti Celju in Taboru, Muro pa poleg gostovanja v Mariboru čakata domači izziv z Domžalami in gostovanje pri prvakih v Celju. mag