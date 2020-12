Jurša ugotovil, da je covid neviden, Helena Blagne ni žrtev, Maji Keuc živali napadajo okrasje

Kljub virusni in vremenski kataklizmi imamo takšne zvezdnike, ki ne jamrajo in iščejo rešitve. Da pa bi bilo med nami vse več takšnih, so s posebnimi navodili, kako prebroditi krizo, k državljanom pristopili tudi medicinski strokovnjaki z Inštituta za javno zdravje in izdali posebna navodila, da bomo vsak trenutek vedeli, kaj pomaga v kriznih situacijah.