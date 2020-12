Ekonomski ukrepi vlade na razpotju

Začetek drugega vala epidemije covida-19 je sprožil razpravo o strategiji ukrepov tako na zdravstvenem kot tudi na ekonomskem področju delovanja vlade. Pri tem je ocenjevanje uspešnosti ukrepanja vlade v času epidemije treba definirati glede na uspešnost doseganja temeljnih ekonomskih (rast BDP, stopnja dejanske brezposelnosti) in zdravstvenih ciljev (stopnja okuženosti, hospitalizacij in smrtnosti) v primerjavi z uporabljenimi fiskalnimi instrumenti (povečanjem proračunskega primanjkljaja in javnega dolga). Pravo sliko uspešnosti dodatno osvetli tudi primerjava z zdravstvenimi in ekonomskimi rezultati v povprečju evrskega območja.