Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec se je danes znova sestal s peterico poslancev, potem ko jih je v ponedeljek seznanil z morebitnim odstopom ministrov Tomaža Gantarja in Jožeta Podgorška ter s tem z odhodom iz vlade Janeza Janše. Poslanci so bili takrat presenečeni nad hitrostjo, s katero je Erjavec nakazal korake izstopa iz obstoječe koalicije. »Dogovorili smo se, da bomo skupaj, v kolikor bo to tudi interes stranke SMC, oblikovali skupino, v kateri bomo pripravili zadeve v povezavi s sodelovanjem med obema poslanskima skupinama. Na osnovi dogovorjenega pričakujemo, da se bo to zgodilo v naslednjem tednu,« je uvodoma dejal Jurša.

In nadaljeval: »Po tem sestanku pa bomo sklicali organe stranke, najprej izvršilni odbor in nato še svet stranke DeSUS. Tam se bodo člani teh dveh teles opredeljevali, v katero smer bo šla stranka v prihodnje, v kakšni koaliciji bo sodelovala.« Več od tega poslanec DeSUS-a ni želel povedati, pojasnil je, da se morata telesi najprej sestati. Novinarjem je ponovil, da gre za tesnejše sodelovanje med poslanskima skupinama oziroma strankama, kar da velja tudi za morebitno nadaljnje sodelovanje v okviru obstoječe koalicije.

DeSUS torej vsaj zaenkrat ostaja v koaliciji, v naslednjih dneh pa bodo kot kaže tehtali možnosti tesnejšega povezovanja s poslanci SMC.