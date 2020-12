»Zagotovo smo dobili ene najmočnejših ekip, kar zadeva Španijo, Italijo, pa Čehe tudi dobro poznam. zavedamo se kakovosti, tudi individualne. V Slovenijo prihajajo zvezde evropskega nogometa. Smo pa v zadnjem času igrali dve tekmi z udeležencema EP, tako da približno vemo, kaj nas čaka, Imamo še nekaj časa, da se pripravimo. Upam tudi, da se gledalci vrnejo na stadione, saj bi bilo z navijači lažje,« je žreb pokomentiral selektor mlade vrste Milenko Ačimović.

Dodal je, da se zavedaš, da boš dobil močne tekmece, ko si v četrtem bobnu. »O ciljih težko govorim, vemo, da bomo šli tekmo po tekmo. Vemo, da igramo uvodno tekmo s Španijo, z branilcem naslova, s fanti, ki igrajo v Realu Madridu, Barceloni, nasploh v članskem nogometu. Verjamem, da se lahko zelo dobro pripravimo in da se res fantje zavedajo priložnosti, ki se je ponudila. Da vidijo, kje so. Glede na zadnji tekmi sem kar optimist, da lahko pustimo dober vtis,« je še povedal Ačimović, ki je pred kratkim na čelu mlade vrste zamenjal Primoža Gliho.

Kot pravi, bi zato rad videl, da bi se do prvenstva še kaj dobili s fanti. »A tega še ne vemo. Upam, da bom dobil fante za eno ali dve tekmi, da se še uigramo. Če ne bo šlo, smo pač imeli eno akcijo. To ni izgovor, bi bilo pa dobro, da bi z njimi preživel več časa,« je še povedal Ačimović, ki se je dotaknil še uglednih imen, ki bodo prišla v Slovenijo. »Vemo, kakšni igralci so že bili na teh prvenstvih. Pa tudi imena, ki jih bomo gostili, zagotavljajo spektakel in ogromno dobrih tekem. To veliko pomeni za Slovenijo,« je zaključil.

Med številnimi igralci, ki so se že v kvalifikacijah izkazali, velja omeniti prvega strelca, Angleža Eddieja Nketiaha iz Arsenala, ki je dosegel 13 golov, pa Francoza Odsonna Edouarda iz Celtica, iz slovenske skupine pa tudi že uveljavljene igralce, kot sta Španca Dani Olmo in Brahim Diaz ter Italijan Moise Kean iz PSG, ter še veliko drugih.

Prvenstvo reprezentanc do 21 let, na njem bo prvič 16 ekip, bo zaradi natrpanega programa in posledic pandemije novega koronavirusa nekoliko drugačno kot običajno. Skupinski del bo med 24. in 31. marcem 2021, izločilni boji pa med 31. majem in 6. junijem 2021.

Šestnajst reprezentanc bo v skupinskem delu razdeljenih v štiri skupine, iz vsake pa se bosta nato po dve najboljši prebili v četrtfinale. Slovenija pa bo gostila tudi prvo in zadnjo tekmo prvenstva, uvodna bo 24. marca v Mariboru, finalna pa 6. junija v Ljubljani.

EP, za katerega še ni znano, ali bo poteklo z gledalci na stadionih ali ne, bodo sicer ob Mariboru in Ljubljani gostili še Koper, Celje, Budimpešta, Györ, Szekesfehervar in Sombotel.

»Težko leto je za vse, ne le za nogomet. Žalostno je brez gledalcev, a nogomet prinaša pozitivno energijo in upamo, da bomo tudi na tem EP imeli gledalce. To je velik turnir, igralci te starostne skupine so že resni nogometaši, tako da bo užitek. Nogomet spremljajo milijarde ljudi in šport, ne le nogomet, je pozitiven. Pa tudi nekateri najboljši nogometaši, kot so Luis Figo, Xavi Hernandez, Francesco Totti in drugi, so se borili na tovrstnih prvenstvih,« je ob žrebu dejal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Radenko Mijatović, prvi mož Nogometne zveze Slovenije, pa je povedal: »EP do 21 let je največje nogometno tekmovanje, ki ga je dobila Slovenija, in bo zaradi infrastrukture bržčas tudi v prihodnje največje. Želimo si, da bi to še dodatno populariziralo nogomet in še bolj vključilo mlade v ta šport.«

Jan Oblak, slovenski reprezentančni vratar, pa je dodal: »Kot slovenski reprezentant sem zelo ponosen, da je tako veliko tekmovanje v Sloveniji. Mislim, da si tega, da bo takšen turnir pri nas, še pred nekaj leti ni nihče predstavljal.«