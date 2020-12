»K pismu nas je spodbudil iskren strah, da je akademska svoboda – ena od temeljnih vrednot Evropske unije in demokracije – ogrožena,« je mogoče prebrati v odprtem pismu, danes objavljenem na platformi WordPress.com. V pismu številni izvedenci za vprašanja z območja srednje in jugovzhodne Evrope opozarjajo na ogroženost avtonomije slovenskih akademikov in na domnevni vladni »poskus prevzema nadzora nad pomembnimi kulturnimi in akademskimi ustanovami«.

V njem je zapisano, da je vlada v zadnjem času zamenjala direktorje več pomembnih muzejev in raziskovalnega inštituta. Pogostost takšnih intervencij ter številni jasni signali, da jih bo še več, pa dokazujejo, da pri tem ni šlo za običajne kadrovske odločitve, temveč prve korake v poskusu zmanjševanja neodvisnosti strokovnjakov. Ob tem opozarjajo, da morajo znanstveniki imeti »možnost za delo brez tovrstnih političnih in vladnih vmešavanj«.

Prad kratkim naznanjen načrt glede ustanovitve muzeja osamosvojitve pa je po mnenju podpisnikov še dodaten indic, »da smo priča poskusu nadzora celotnega akademskega polja«. Podpisniki peticije opozarjajo še, da smo podobnim – in večinoma uspešnim – poskusom promocije takih projektov priča tudi v nekaterih drugih evropskih državah. »K avtoritarnosti stremeče vlade na Poljskem in na Madžarskem, pa tudi v Rusiji, so v preteklosti uporabile podobne taktike in tudi uspešno nadzorovale ter disciplinirale civilno družbo in akademski svet,« so zapisali.

V pismu, ki so ga podpisali univerzitetni profesorji in drugi akademiki iz ZDA, Nemčije, Avstrije, Danske, Francije, Velike Britanije, Irske, Nizozemske, Italije, BiH, Srbije, Hrvaške, Nove Zelandije, Izraela in drugih držav Janšo in vlado pozivajo, naj v akademskih krogih in muzejih zagotovita svobodno in odprto izmenjavo idej, ki je zaščitni znak in steber demokratične civilne družbe.