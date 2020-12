Svetovno prvenstvo v poletih se je pričelo v izjemni zimski kulisi. Takšne marca, ko se navadno odvijajo tekme v Planici, nismo vajeni. Letalci pa časa za uživanje niso imeli, saj so se že v prvem skoku morali izkazati in prepričati svoje trenerje, da si zaslužijo mesto v ekipi. V slovenski ekipi so se za tri prosta mesta borili Domen Prevc, Žiga Jelar, Peter Prevc, Bor Pavlovčič in Timi Zajc.

V prvi seriji slovenski orli zelo izenačeni Prvi iz slovenske šesterice se je po naletu planiške velikanke s štartno številko osem spustil najmlajši izmed bratov Prevc, ki je takoj potrdil sloves odličnega letalca. Poskrbel je za prvi polet preko 200 metrov v konkurenci. Pristal je pri 215,5 metrih in s tem postavil mejo svojim sotekmovalcem v reprezentanci, njegov dosežek pa je na koncu zadoščal za 16. rezultat prve serije treninga. Tri metre je za svojim mlajšim bratom zaostal Peter Prevc, ki je z 212,5 metri zasedel 19. mesto. Najmanj je v prvi seriji poletel Jelar, ki je zmogel 195 metrov. Najboljši skok je uspel Zajcu, ki je poletel 218 metrov. Ob vetrni izravnavi pa je to pomenilo 12. mesto, ki si ga je razdelil z Laniškom, ki je pristal pri 215 metrih. Za sive lase trenerja Gorazda Bertonclja pa je poskrbel tudi Pavlovčič, ki je tudi pristal v »slovenski luknji«. Njegovih 211 metrov je zadoščalo za 18. mesto. Najboljši seštevek v prvi seriji za trening je uspel vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega pokala Halvorju Egnerju Granerudu, ki je poletel 231,5 metra. Še dlje je poletel Stefan Kraft, ki pa je imel ob 239 metrov dolgem poletu boljše razmere in je dosegel četrti rezultat uvodne serije.