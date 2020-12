Medtem ko je Evropa globoko v primežu epidemije in so ideje o potovanjih odmaknjene v nedoločljivo prihodnost, številna letala pa prizemljena, se na Kitajskem na veliko pogovarjajo o tem, kako v bodoče zmanjšati možnost okužbe na letalih in letališčih. Kitajski letalski promet znotraj države si je sicer ob ugodni epidemiološki sliki že skoraj povsem opomogel, precej drugače pa je v mednarodnem prometu. Ker se je izkazalo, da so se nekateri okužili na letalu, čeprav so nosili maske in sedeli daleč vsaksebi, je Kitajska uprava za civilno letalstvo (CAAC) pred dnevi izdala dokument z naslovom Tehnične smernice za preprečevanje in obvladovanje epidemij, ki na 38 straneh vsebuje priporočila za zagotavljanje higiene na letalih in letališčih.

Kabinsko osebje v plenicah? Eno od priporočil je pritegnilo precej pozornosti – stevardi in stevardese bi naj po novem na letih v in iz rizičnih držav (dokument med takšne šteje vse tiste, kjer beležijo več kot 500 okužb na milijon prebivalcev) nosili plenice, da jim ne bi bilo potrebno uporabljati stranišč. »Priporočeno je, da osebje uporablja plenice in se izogiba uporabi stranišč, da se izognejo nevarnosti okužbe,« je zapisano v dokumentu. Poleg nenavadnega člena o plenicah so našteta še priporočila o uporabi zaščitnih mask, dvoslojnih rokavic za enkratno uporabo, očal, kap in zaščitnih oblačil ter prevlek za čevlje za enkratno uporabo, navaja CNN. Stranišča na letalih so že pred pandemijo veljala za eno najbolj nevarnih mest, kjer lahko potnik stakne kakšno okužbo. Pandemija covida-19 je inovatorje še dodatno spodbudila k iskanju elegantnejših rešitev. Japonska letalska družba ANA je tako nedavno sporočila, da testirajo prototip novih prostoročnih vrat, Boeing pa je že pred časom prijavil patent za stranišče, ki se po vsaki uporabi očisti samo, in sicer z UV svetlobo, kar bi naj uničilo 99,9 odstotkov mikrobov.