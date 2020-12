Kar so številni že dlje časa opozarjali, se je zdaj, kot vse kaže, začelo uresničevati. Odkar je oktobra v veljavo stopila odločitev vlade o liberalizaciji cen goriva na črpalkah po Sloveniji, je v zadnjih dneh prišlo do prvih večjih sprememb cen naftnih derivatov. Medtem ko neosvinčeni bencin še vedno ostaja pod enim evrom za liter in se giblje od 0,964 pa do 0,999 evra, pa se je na drugi strani občutno podražil dizel.

Po podatkih spletne strani ministrstva za infrastrukturo goriva.si je cena dizla pri dveh največjih ponudnikih na slovenskem trgu, Petrolu in OMV, porasla na 1,061 oziroma 1,064 evra za liter, kar je nekaj več kot 53 evrov za 50-litrski rezervoar. Polni rezervoar dizla se je tako v primerjavi z oktobrom podražil za dobre tri evre. Še pred tremi tedni so se sicer cene za liter 95-oktanskega bencina vrtele okrog 0,97 evra, cene za liter dizla pa okoli 1,03 evra.

Medtem ko sta ceni Petrola in OMV za dizelsko gorivo skoraj enaki, pa je gorivo nekoliko manj podražil Fe Trading (Avanti), ki imabencinske servise obnekaterih trgovinah Hofer. Tam liter dizla znaša 1,034 evra oziroma 51,7 evra za 50-litrski rezervoar. Najnižje cene dizla imajo v Discont Oilu, 1,019 evra za liter, in v Hojnik Oilu, kjer znaša le 0,990 evra.

Cena dizelskega goriva je bila nespremenjena od 7. aprila, trenutna pa je najvišja po 10. marcu letos. Na avtocesti so sicer cene še precej višje. Za dizel je treba odšteti 1,084 evra, za 95-oktanski bencin pa 1,026 evra.

Med sosedami najdražji Italijani Da bo po po liberalizaciji cen prišlo do podražitev je med drugimi že oktobra v pogovoru za Siol.net napovedal Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje tveganj v Primorskih skladih. Po njegovi oceni je to pričakovano, »ker je bližnja tujina večinoma dražja in ker si ponudnikizagotovo ne bodododatno zniževali svojih marž, če so te nižje od primerljivih v Evropi«. Ekonomist Sašo Polanec pa je za Večer dejal, da bi lahko različne cene različnih ponudnikov pomenile tudi novo razporeditev tržnega deleža. »Če bodo cene previsoke, bodo vozniki gorivo točili drugje, če bodo povsod previsoke, pa se bo povišal trend električnih vozil. Izkušnje kažejo, da se potrošniki obnašajo racionalno,« je dejal Polanec. Če pogledamo sosednje države, je dizelsko gorivo cenejše v Avstriji, kjer se cena po podatkih AMZS zunaj avtocest giblje okrog 1,021 evra za liter in na Madžarskem, kjer znaša 1,08 evra. Na Hrvaškem stane liter dizla 8,71 kune oziroma 1,15 evra, v Italiji pa 1,331 evra. Za 95-oktanski bencin je treba v Italiji odšteti 1,46 evra, na Hrvaškem 1,19 evra, v Avstriji 1,063 evra in na Madžarskem 1,03 evra za liter.