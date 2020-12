Pričakovanje božično-novoletnih praznikov je letos res drugačno, a prav vsi se že veselimo dni, ko bo na vrata potrkal Božiček. Pri nekaterih bo bolj skromen, pri drugih bogatejši, a kakršen koli bo, verjamemo, da bo iz srca.

Kot je iz srca naša akcija Božičnica Nedeljskega, v kateri vsako leto znova razveselimo dvesto naših bralcev in jim podarimo darilni bon, s katerim lahko grejo po prazničnih nakupih. Tudi letos z nami sodeluje podjetje Lidl Slovenija, ki ima svoja vrata tudi v teh dneh odprta. Našim bralcem, ki bodo med srečnimi izžrebanci, bodo podarili bon v vrednosti 30 evrov, ki ga bodo lahko unovčili v njihovih trgovinah.

A za srečo se je vedno treba tudi malo potruditi. Številni ste si že vzeli čas, izrezali kupon, ga izpolnili, prilepili na dopisnico ali vložili v kuverto in ga poslali na naš naslov. Tistim, ki tega še niste storili in ste čakali na zadnje dneve, pa sporočamo, da časa res ni več veliko. Objavljamo namreč zadnji kupon, ki ga morate poslati tako, da ga bomo v uredništvo prejeli najkasneje 14. decembra 2020, ko bo že potekalo žrebanje. Torej pot pod noge do najbližjega poštnega nabiralnika, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Čim hitreje, tem bolje, saj imajo v zadnjih dneh tudi na pošti izredno veliko dela in se kaj lahko zgodi, da bo kakšno pismo prišlo kasneje.

Naj torej še zadnjič ponovimo: v nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz časnika Nedeljski dnevnik izrežejo kupon, izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon) ter kupon pošljejo najpozneje do 14. decembra 2020 do 10. ure na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Božičnica Nedeljskega«. Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami in čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno izpolnjenimi kuponi. A pozor, veljajo samo originalni kuponi! Fotokopij kuponov ne bomo upoštevali. Žrebanje bo potekalo 14. decembra 2020 ob 12. uri na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Opravila ga bo tričlanska komisija v sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Komisija bo med žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih glede na pogoje sodelovanja.

Med vsemi prejetimi pravilno izpolnjenimi kuponi bo izžrebanih 200 nagrajencev, ki bodo prejeli vrednostno kartico Lidla Slovenija z naloženo vrednostjo 30 evrov. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat, nagrade pa ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado ali gotovino. Nagrada tudi ni prenosljiva na tretjo osebo.

Imena nagrajencev bodo objavljena 16. decembra 2020 v Nedeljskem dnevniku in na spletni strani www.dnevnik.si/pravila in pogoji. Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

Pohitite in kupon pošljite čim prej. Potem pa le držite pesti in se nadejajte, da se boste tudi sami znašli med dvestotimi srečneži, ki bodo letos prejeli božičnico Nedeljskega. (mč)