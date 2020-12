Raketo so uspešno izstrelili, nakar se je navpično dvignila brez težav. Nato pa je najprej ugasnil en motor, nato pa še drugi. Po približno štirih minutah in 45 sekundah leta se je ugasnil še tretji motor, nakar je začela padati v vodoravnem položaju. Poletela je 12,5 kilometra visoko, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tik pred pristankom so se znova prižgali motorji, da bi se plovilo upočasnilo. Znova se je postavilo navpično, a je imelo preveliko hitrost, tako da je treščilo ob tla. Raketa je eksplodirala in zagorela, je videti s posnetka, objavljenega na twitterju SpaceXa.

»Mars, prihajamo,« je nekaj minut po poletu tvitnil Musk. Pojasnil je, da je raketa treščila ob tla zaradi prevelike hitrosti, ki je bila posledica nizkega pritiska v rezervoarju za gorivo med pristajanjem. »Ampak dobili smo vse podatke, ki smo jih potrebovali. Čestitke, ekipa SpaceXa,« je še tvitnil. Kot uspešne dele preizkusa je ocenil vzlet, spremembo položaja med poletom in natančno pot pristajanja.

S tem poletom so želeli preizkusiti aerodinamičnost velikega kovinskega ogrodja prototipa SN8 (Starship številka 8) in njegovih treh motorjev, tudi med njegovo vrnitvijo na Zemljo. »Pri preizkusu, kot je ta, se uspeh ne meri z izpolnitvijo določenih ciljev, ampak s tem, koliko se lahko naučimo. To bo namreč povečalo možnosti za uspeh v prihodnosti, medtem ko SpaceX hitro razvija Starship,« so zapisali v podjetju. Že pred preizkusom so poudarili, da misija ne bo neuspešna, če bo raketa eksplodirala ali če bo treščila ob tla.

Ko bo ta tip rakete enkrat dokončan, bo predvidoma imel 37 motorjev, v višino pa bo meril 120 metrov. V Zemljino orbito bo ta raketa lahko ponesla 100 ton tovora.

Musk želi nekega dne poslati več tovrstnih plovil na Mars. Lahko pa bi bila uporabna tudi pri ponovni vzpostavitvi stalne prisotnosti na Luni, ki jo načrtuje ameriška vesoljska agencija Nasa.

Na pot okoli Lune se bo predvidoma leta 2023 ali kasneje s to raketo odpravil tudi japonski milijarder Jusaku Maezava.