V albanski prestolnici se je v sredo kljub omejitvam v okviru ukrepov za zajezitev novega koronavirusa zbralo več sto protestnikov. Zahtevali so pravico in pozivali notranjega ministra Sanderja Lleshaja k odstopu.

Nekateri so v vladna poslopja in policijo metali kamenje in bakle. Skušali so vdreti tudi v prostore vlade in notranjega ministrstva. Policija se je odzvala s solzivcem.

Najmanj deset ljudi je potrebovalo zdravniško oskrbo, en policist pa je utrpel hujšo poškodbo očesa in so ga morali operirati, so poročali lokalni mediji.

V izgredih je bilo poškodovanih tudi več policijskih vozil. Skupilo jih je tudi božično drevo pred vladnim poslopjem.

Povod za izgrede je bil incident v torek, ko je policist ustrelil in ubil 25-letnika, ki je kršil policijsko uro. Svojci so pojasnili, da je šel okoli polnoči ven, da bi kupil cigarete. Oblasti so napovedale preiskavo incidenta. Policista, ki je sicer trdil, da je bil mladenič oborožen, pa so aretirali.