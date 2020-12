Liga prvakov odhaja na zimski odmor in zapira vrata do februarja, ko se bodo začeli izločilni boji v osmini finala. Zadnji dan skupinskega dela so si napredovanje zagotovili še Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Atalanta in PSG. Evropska nogometna zveza (Uefa) bo žreb parov osmine finala opravila v ponedeljek v Nyonu.

Potem ko so nogometaši PSG in Istanbula v torek po trinajstih minutah zapustili igrišče zaradi rasistične opazke četrtega sodnika, sta moštvi tekmo ob spremembah v sodniški postavi nadaljevali dan kasneje. Parižani so razbili turškega tekmeca s 5:1, svoj večer pa je imel brazilski zvezdnik Neymar, ki je v ligi prvakov tretjič v karieri dosegel hat-trick. Razpoloženi Neymar je postal tudi prvi igralec, ki je na evropskem odru dosegel dvajset golov za dva kluba (PSG, Barcelona). Francoski prvaki so tako osvojili prvo mesto v skupini H, kjer je napredoval tudi Leipzig s Kevinom Kamplom.

Ligo prvakov bo spomladi okusil tudi Josip Iličić, ki je zmago Atalante v Amsterdamu proti Ajaxu (1:0) spremljal s klopi za rezervne igralce. Italijanom je za preboj v osmino finala zadoščal remi, na koncu pa je tekmo z zmagovitim golom odločil Muriel. »Odigrali smo resnično dobro. Odlični smo bili v obrambi, v napadu pa smo poskušali po najboljših močeh in zadeli v zadnjih minutah. Zasluženo smo zmagali. Vnovič smo v izločilnih bojih in to je neverjeten dosežek. Še večji kot lani, saj smo se tokrat merili proti Liverpoolu in Ajaxu, ki sta tradicionalno velika kluba,« je komentiral trener Atalante Gian Piero Gasperini. Ajax je tekmo končal z deseterico in bo moral poiskati uteho v preboju v ligo Evropa. Skromni Midtjylland, zadnjeuvrščeno moštvo v skupini D, je prav v zadnjem krogu odščipnil točko Liverpoolu (1:1), ki je nastopil s pomlajeno zasedbo.

Real Madrid je zelo zanesljivo odpravil Borussio iz Mönchengladbacha (2:0), ki je na pomožnem stadionu kraljevega kluba pokazala premalo ambicij, a prvič v zgodovini kluba vseeno napredovala, saj sta se Inter in Šahtar razšla brez golov (streli 21:7). Španski prvaki so bili pod pritiskom zmage, ki jo je z dvema goloma v prvem polčasu zagotovil napadalec Karim Benzema. Francoz se je po številu nastopov za Real izenačil z Robertom Carlosom (527) in bo v tej kategoriji že na naslednji tekmi postal rekorder med tujimi igralci. Obenem je Benzema sinoči postal peti igralec, ki je v skupinskem delu lige prvakov presegel mejo petdeset golov. Največ sta jih dosegla Messi (71) in Ronaldo (67). »To je bila težka tekma, a smo imeli veliko željo po dokazovanju. Odigrali smo v moštvenem duhu in garali za uspeh. Ko bi vsako tekmo odigrali na tak način … Poznalo se je, da smo dali vse od sebe in oba gola sta bila posledica dobre igre,« je izjavil Karin Benzema in posebej izpostavil, da je Realu močno pomagala vrnitev kapetana Sergia Ramosa.

Sedmič v zadnjih osmih letih je iz skupinskega dela napredoval Atletico Madrid pod vodstvom Diega Simeoneja. Jan Oblak je na odločilni tekmi v Salzburgu z dvema obrambama zaklenil vrata, zmago vodilne ekipe španskega prvenstva pa sta potrdila Hermoso in Carrasco. Bayern je proti Lokomotivi z novimi tremi točkami potrdil primat v skupini A.