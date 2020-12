Zadnja večerja Johnsona in von der Leynove

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta sinoči v Bruslju sedla za mizo na odločilnem kriznem sestanku za sklenitev sporazuma med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo o prihodnjih odnosih. Dogodek je dobil oznako »zadnja večerja«, saj pogajalcem obeh strani praktično ni ostalo nič več časa, razhajanja pa so bila še vedno velika pri treh vsebinskih sklopih. Nekateri evropski voditelji so pred večerjo izjavljali, da so pogajanja »na robu prepada«, v EU pa so se pripravljali na objavo kriznih načrtov za primer trdega brexita, ki bi po splošnem prepričanju prinesel kaos na mejne prehode in v medsebojne trgovinske in druge odnose. Johnson je pred večerjo sicer dejal, da trenutnega predloga EU ne more sprejeti, ker bi pomenil, da se je njegova država tudi za v prihodnje podvrgla pravilom Unije. Nemška kanclerka Angela Merkel, predsedujoča Svetu EU, je na drugi strani dejala, da mora popustiti uradni London. »Če ne bo šlo drugače, smo pripravljeni iti po poti brez sporazuma,« je rekla v nemškem parlamentu. Von del Leynova bo rezultate pogovorov ob večerji predvidoma danes predstavila voditeljem držav članic na vrhu Unije, vendar naj bi ti vsebino samo vzeli na znanje brez kakšnega odločanja. Če bi prišlo v pogovorih premierja in predsednice komisije do preboja, bi namreč delo verjetno še nadaljevali pogajalski ekipi obeh strani, da dorečeta podrobnosti.