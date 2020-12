Glavaš izpolnjuje strokovne pogoje za napredovanje v čin generalmajorja, formalne pogoje pa bo dokončno izpolnil 17. decembra, ko bosta potekli dve leti od zadnjega napredovanja v činu, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Teritorialni obrambi se je Glavaš pridružil leta 1991, v svoji bogati vojaški karieri pa je opravljal številne poveljniške in štabne dolžnosti na vseh ravneh vodenja in poveljevanja v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski, so še zapisali.

Preden je prevzel vodenje Slovenske vojske, je bil na položaju namestnika bivše načelnice Alenke Ermenc. Dolžnosti načelnika je formalno prevzel sredi aprila letos. Vrhovni poveljnik oboroženih sil, predsednik republike Borut Pahor, je že tedaj napovedal, da bo novega načelnika, ko dobi predlog za to, povišal v generalski čin.

Pričakovati je, da bo torej Glavaš v generalski čin povišan ravno na dan, ko 1. brigada Slovenske vojske obeležuje svoj dan. Tega praznuje v spomin na dan, ko je leta 1998 dobila bojno zastavo. Na isti dan pred 30 leti pa je v Kočevski Reki potekal prvi postroj brigade Moris, posebne enote tedanje Teritorialne obrambe (TO). Ta predstavlja zametke Slovenske vojske.