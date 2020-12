Upravljanje epidemije s tehniko »kopiraj in prilepi«

Vlada meni, da bo lahko odločbo ustavnega sodišča odpravila zgolj s kopiranjem starih odlokov v uradni list, s popravljenimi datumi. A ustavno sodišče v resnici pričakuje redno in utemeljeno razpravo o omejevanju gibanja in drugih posegih v človekove pravice. Tudi sklepe vlade iz oktobra in novembra je še vedno težko najti.