Incident na tekmi lige prvakov med PSG in Basaksehirjem Istanbul je včeraj močno odmeval v mednarodnih športnih krogih. Zgodil se je v 14. minuti pri izidu 0:0, ko je glavni sodnik iz Romunije na posredovanje četrtega sodnika Sebastiana Coltescuja prišel do klopi turške ekipe in pomočniku trenerja, Kameruncu Pierru Weboju pokazal rdeči karton zaradi neprimernega vedenja. »Ta črnega. Identificiraj ga. Tistega, ta črnega. Ne sme se tako obnašati,« je glavnemu sodniku rekel Sebastian Coltescu.

Izrečene besede, ki so jih v televizijskem prenosu lahko slišali tudi gledalci pred ekrani, so goste močno ujezile. Še posebej napadalca Dembo Baja, ki se je spraševal, zakaj je bilo treba njegovega soigralca identificirati na osnovi barve polti. Na stran turške ekipe in izključenega nogometaša so kmalu stopili tudi pri francoskih prvakih, obe ekipi pa sta se nato družno odločili, da dvoboj prekineta in odkorakata z igrišča. »Rasizmu moramo reči ne. Webo, stojimo ti ob strani,« je po tekmi na twitterju zapisal napadalec PSG Kylian Mbappe. »Opazka je bila jasna, veliko nas je bilo, ki smo jo slišali, tudi naš trener. Bilo je nespoštljivo. Kot ekipa smo se odločili, da protestiramo. To je nesprejemljivo. Rasizem se mora nehati,« pa je za brazilske medije dejal vezist Basaksehirja Giuliano.

Uefa je zatrdila, da je zaradi dogodka stopila v stik z obema ekipama, obenem pa potegnila modro potezo, naredila izjemo in dovolila, da so tekmo včeraj odigrali do konca. Pravila Uefe sicer narekujejo, da ekipa, ki ne želi igrati, tekmo izgubi, obenem pa mora plačati denarno kazen 250.000 evrov. »Zaradi incidenta bomo nemudoma sprožili temeljito preiskavo,« so zagotovili pri Uefi, za dvoboj pa imenovali nove sodnike.

Dogajanje je sprožilo ostre odzive po svetu, ki niso bili omejeni le na svet športa. Med prvimi se je odzval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki naj bi bil blizu lastnikom istanbulskega kluba. »Ostro obsojam rasistične opazke, izrečene članu tehničnega osebja Basaksehirja Pierru Webu. Verjamem, da bo UEFA sprejela potrebne ukrepe,« je zapisal Recep Tayyip Erdogan. Ob prihodu v domovino je na letališču v Bukarešti pred novinarske mikrofone stopil tudi glavni sodnik Ovidiu Hategan, a bil zelo skop z izjavami. »Prosim, razumite, da zaradi pravil ne smemo dajati izjav. Več bo jasno v nekaj dneh in takrat boste seznanjeni s podrobnostmi,« je dejal.

Tekma med moštvoma se je včeraj nadaljevala v 15. minuti, ko je bila tudi prekinjena. S tremi goli Neymarja in dvema Mbappeja jo je s 5:1 dobil PSG in osvojil prvo mesto v skupini G.