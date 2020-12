Bil sem naiven, nisem računal na pohlep in golo oblastiželjnost enih in drugih, tudi levih povzpetnikov; pa na revanšizem drugega, konservativnega, tudi klerikalnega dela civilne družbe, ki je bil skoraj do konca socializma potuhnjen, skrivaški, in je videl v osamosvojitvi in formalni demokratizaciji priložnost, da zavrti kolo zgodovine nazaj v čas pred drugo vojno, da oblast izkoristi za povrnitev in plemenitenje osebnega in cerkvenega premoženja – in tako so se zgodile sramotne in škodljive anomalije.

Kot da slovenska politična elita ne razume politične ekonomije in dejstva, da je gospodarska samostojnost in suverenost, vsaj ko gre za osnovne stebre narodnega gospodarstva, banke, velike sisteme, infrastrukturo in drugo, temelj državne samostojnosti, brez katere smo bolj podrejeni in nesamostojni, kot smo bili v Jugoslaviji. Zato se na lestvici razvitosti EU že desetletja ne premaknemo nikamor. Nedeljski dnevnik