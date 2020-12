Protikoronska politika: simptomi katastrofe

Zobozdravniki, ki so prebivalce včeraj povabili na preventivne preglede za zgodnje odkrivanje sprememb v ustih, so opozorili na 30-odstoten upad diagnoz raka ustne votline. Direktorji bolnišnic so se v teh dneh pogovarjali o valu čakajočih bolnikov, ki ga uradne statistike ne zaznavajo. Posamični bolniki, njihovi svojci in zastopniki pacientovih pravic v zadnjih mesecih pripovedujejo, da se lahko človek celo ob razlitem slepiču ali infarktu izgubi v labirintih zdravstvene oskrbe. Koronsko zdravstvo je lahko za bolnike tudi usodno.