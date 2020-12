Kje v Ljubljani dihamo najbolj onesnažen zrak?

V društvu Focus in na Inštitutu za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj Ljubljančane v okviru Partnerstva za okolje in zdravje vabijo, da na zemljevidu označijo točke, kjer je po njihovem mnenju zrak v prestolnici najbolj onesnažen. Na dvesto lokacijah bodo v začetku prihodnjega leta izvedli meritve.