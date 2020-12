Po veličastni torkovi zmagi proti Trentu so košarkarji Cedevite Olimpije z zanimanjem gledali proti Parizu. Če bi Promitheas namreč ugnal Nanterre, bi bili zmaji tudi matematično v drugem delu tekmovanja. Razočaranja, kljub temu da se ni izšlo po njihovih željah, ni bilo. Ljubljančani se namreč dobro zavedajo, da so trenutno v izvrstni formi in bolj kot nazaj pogledujejo k vrhu lestvice skupine D, ki še ni izgubljen. Današnja zmaga proti Promitheasu Olimpijo dokončno pelje v drugi del, še ena prihodnji teden ob vsaj enem zdrsu Gran Canarie (Bursaspor, Trento) pa bi jo zavihtela na prvo mesto skupine D. Črni scenarij predstavljata poraza proti Promitheasu ob zmagi grškega moštva še proti Bursasporju in vsaj eni zmagi Nanterra na preostalih dveh obračunih s turškim moštvom.

»Ne ukvarjamo se z matematiko. Naš edini cilj od samega začetka sezone je, da se pripravljamo na naslednjo tekmo, ki jo hočemo za vsako ceno dobiti. Tako sem vedno funkcioniral v svoji karieri in bom tudi naprej,« je jasen trener Olimpije Jurica Golemac, ki je bil s predstavo proti Trentu izjemno zadovoljen. »Igra proti Trentu je pomembna predvsem z vidika, da igralci dobijo vero v tisto, kar delamo. Vidijo, da je trud, ki ga vložijo, poplačan. To je ključno. Jasno pa je, da imamo še precej prostora za napredek. Sezona traja šele dobra dva meseca, ekipa pa potrebuje precej več časa, da se spozna do potankosti. Pričakujem, da bomo rasli in se dvigali ves čas.«

O tem, da bi se lahko zmajem na obračunih proti Promitheasu dvakrat zalomilo, ne razmišlja nihče. Olimpija na domačem parketu v letošnji sezoni še ni izgubila, zato gre danes samozavestno po novo zmago. Grško moštvo sicer premore nekaj izkušenih posameznikov, kot sta denimo Vangelis Mantzaris in Mohamad Faye, a ne deluje dobro kot celota. Proti Nanterru so tako klonili s kar 21 točkami razlike, edini prosti dan do obračuna z Olimpijo pa so preživeli na poti iz Pariza v Ljubljano. »Zavedamo se, da so vrata, ki vodijo v drugi del evropskega pokala, na široko odprta, a, kot sem že rekel, ne želimo preveč razmišljati o različnih teorijah. Naša želja je preboj med najboljših 16 moštev tekmovanja. Pomembno je, da gremo iz tekme v tekmo, in videli bomo, kaj nam bo to prineslo,« ne glede na vse ostaja previden Golemac.