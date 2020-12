Slovenke so na svoje sedmo EP odpotovale s ciljem, da se prvič po Madžarski 2004 uvrstijo med dvanajst najboljših reprezentanc, pričakovanja mnogih so bila še precej višja, največji optimisti (utopisti) so celo sanjali o kolajni. Tudi zato, ker sta se ekipi pridružili veliki okrepitvi: naturalizirana Slovenka Elizabeth Omoregie je debitirala za novo domovino, Barbara Lazović pa se je po nekajletnem premoru vrnila v reprezentanco. Z njima je Slovenija dobila sanjsko napadalno zunanjo linijo, v kateri so še Ana Gros, Tjaša Stanko in Nina Zulić, njena povprečna starost pa je zgolj 26 let. Vendar tudi to ni pomagalo, da bi se izognila ponovitvi doslej dvakratnega neslavnega rekorda: po EP 2006 na Švedskem in EP 2010 na Danskem in Norveškem se je tretjič zgodilo, da so Slovenke na treh tekmah trikrat izgubile.

Slovenska peterica v zunanji liniji je sicer na treh tekmah skupaj dosegla 45 golov (Gros 14, Stanko 11, Lazović 9, Omoregie 7, Zulić 4), a ob le 45-odstotni uspešnosti pri strelih na gol. Zato ni čudno, da si je naša reprezentanca med vsemi šestnajstimi po učinkovitosti celotne ekipe z 49 odstotki z Nemčijo delila predzadnje mesto, slabše so bile samo Romunke (48), daleč najbolj natančne pa Norvežanke (66). Tudi obramba je bila precej podobna švicarskemu siru, kar potrjuje tudi naslednji statistični podatek. Po številu prejetih golov (83 oziroma povprečno kar 27,7 na tekmo) so imele Slovenke tretjo najslabšo obrambo, več golov sta dobili zgolj Poljska (84) in Srbija (88). Slaba napad in obramba sta seveda glavna razloga, da je Slovenija svoj izkupiček na 27 tekmah v zgodovini evropskih prvenstev še poslabšala in zdaj znaša le šest zmag in kar 21 porazov.