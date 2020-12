Že aprila so v nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT opozarjali na goljufe, ki izkoriščajo dostavne službe (DHL, Pošta Slovenije) za krajo podatkov kreditnih kartic. V ponedeljek so znova udarili in izbrali odličen trenutek, ko mnogi nestrpno čakajo na sporočilo o dostavi naročenih izdelkov. Po grobi oceni nacionalnega centra so v samo dveh urah na slovenske elektronske naslove poslali najmanj 30.000 sporočil. Prve prijave uporabnikov so prejeli že kmalu po osmi uri zjutraj in takoj sprožili ukrepe za odstranitev strani, a je bil njihov bliskovit odziv za nekatere že prepozen. »V vmesnem času je na povezavo kliknilo skoraj tisoč Slovencev, več kot 130 jih je vpisalo podatke kreditne kartice,« so sporočili iz centra. Ob tem so v ponedeljek obravnavali še dva tovrstna napada pod krinko podjetja DHL ter napad, s katerim so se goljufi hoteli polastiti gesel za elektronsko pošto.

Podatke jim posredujemo sami Kako prevara sploh deluje? Goljufi za krinko uporabijo ime in podobo dostavnih podjetij, uporabniku pošljejo elektronsko pošto, da ga čaka paket, da pa je za prevzem treba plačati le še nekaj evrov stroškov. V sporočilu je tudi povezava, klik na katero vodi na ponarejeno spletno stran, kjer naj bi naslovnik vpisal podatke svoje kreditne kartice. Če to stori, se goljufi dokopljejo do teh podatkov pa tudi do potrditvene kode, ki jo dobite od banke. »Tako nevede potrdite transakcijo v višini vašega limita, kar lahko pomeni tudi tisoč evrov!« opozarjajo v SI-CERT. Prevarantom torej vse podatke posredujemo sami. V poplavi elektronskih sporočil goljufi računajo na nepazljivost ljudi, ki zadnje mesece vse več nakupujejo prek spleta in nestrpno čakajo na sporočilo o dostavi izdelkov. Uporabniki lahko poskus goljufije najhitreje prepoznajo tako, da se z miško postavijo na ponujeno povezavo in preverijo, kam ta zares vodi. Če sumljivo elektronsko pošto pregledujejo na mobilni napravi, naj se s prstom zadržijo na povezavi, da se izpiše celoten naslov spletnega mesta. Tako lahko hitro ugotovijo, da spletno mesto ne pripada podjetju, za katero se izdaja. Tudi Pošta Slovenije opozarja, da dostave paketov nikoli ne pogojuje z vnaprejšnjim plačilom in da so vsa tovrstna sporočila lažna.