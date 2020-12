»Zaslišala sem šumenje, neki čuden zvok, nato pa skozi kuhinjsko okno videla, kako je padlo drevo. Zbudila sem sosede in poklicala gasilce,« začetek nočne more opiše Valerija Kos, ki živi na Markovcu nad Koprom. Ko je stekla ven, da na varno umakne avto, je pod njenimi nogami drla rjava voda, drevesa pa so skupaj s plazom drsela navzdol proti cesti.

»Bilo je grozno. Ne moreš si predstavljati, da se lahko zgodi tako hitro. Prišli so reševalci, odklopili plin, izklopili javno razsvetljavo. Sprva so nam dejali, da bomo verjetno morali zapustiti blok. Vse sem imela pripravljeno, da lahko z možem in otroki hitro odidemo, če bi bilo treba. A potem do te odločitve ni prišlo. Sem pa vso noč dežurala,« je Kosova pripovedovala včeraj, medtem ko so gasilci in druge službe že pospešeno reševali težave in odstranjevali padla drevesa.

Pove tudi, da bi se lahko temu morda izognili, če bi pristojni upoštevali njihova opozorila. »Na občino je že bila podana prijava, da je treba ta drevesa odstraniti, a za to ni bilo denarja. Sama sem ukrepala, da so odstranili ogromno skalo. Na srečo, sicer bi jo imeli zdaj v stanovanju,« se zamisli in skomigne, da bo za sanacijo zdaj potrebnega še več denarja kot za preventivne ukrepe.

Drevesa so padala po avtih Nekaj blokov stran živi Rebeka Madžarovič. »Sama nisem slišala nič posebnega, nakar so me nekaj pred polnočjo poklicali prijatelji, ali je z mano vse v redu. Poročali so mi o razdejanju v naši ulici, podrtih drevesih, plazu. Ko sva z možem odšla na ulico, sva videla, da se je drevo podrlo tik ob najinem avtu. Za las ga je zgrešilo,« je dejala Koprčanka. V zadnjem bloku v ulici so imeli za sabo še hujšo noč. Za njim je spolzelo okrog 40 kubičnih metrov zemlje skupaj z drevjem. »Šla sem pogledat, za blokom zeva prava luknja, polomilo je drevesa, jih naslonilo na okna bloka, streho,« je razmere opisala Madžarovičeva. Noč potem ni bila več mirna. »Večino časa smo preživeli ob pogledovanju skozi okna, kaj se dogaja. Res bi pohvalila gasilce. Vso noč so pregledovali teren med bloki in nas s tem nekako varovali,« doda.