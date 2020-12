Preden je Janez Jevnikar poprijel za les, se je preživljal s slikanjem. Slike, narisane s sprejem, je prodajal na stojnici v Portorožu. Ker je večinoma sam izrezoval šablone zanje, je pomislil, da bi to lahko počel s kakšnim strojčkom. Tako je na spletu našel in kupil prvi laserski stroj in začel delati z lesom. Ko ga je nekega večera takrat štiri leta star sin Jaka, danes pa najstnik, ki ga zanima samo nogomet, prosil, naj mu naredi dinozavra, je sedel za mizo. Dinozavru so sledili drugi liki in sestavljanke iz lesa, kmalu tudi nakit. Pa vendar so bili prav tridimenzionalni leseni dinozavri, ki jih je predstavil na eni od otroških delavnic v arboretumu Volčji Potok, prelomnica na njegovi poslovni poti. Ne le, da je prodal ogromno T-rexov, brontozavrov in drugih otrokom všečnih »-zavrov«, počasi je začel dobivati naročila raznih podjetij za lesene obeske in druge izdelke z vgraviranim zaščitnim znakom, ki so jih naročniki podarjali kot poslovna darila. Tako je pred trinajstimi leti oblikoval svojo znamko Naturart.

Učil se je na lastnih napakah

»Večino prvih motivov sem našel na spletu. Programske opreme nisem poznal, bilo je veliko napak, na katerih pa sem se tudi veliko naučil. Dejavnost smo do danes razširili, imam tudi štiri redno zaposlene,« je v pogovoru povedal Jevnikar in dodal, da se tudi pri njih pozna upad prometa zaradi covida. »Prodaja turističnih spominkov je popolnoma zamrla. Upadla nam je prodaja lesenih magnetkov, označevalcev za knjige, nam je pa zato zrasla spletna prodaja, ki jo vodim iz majhne pisarne v natrpanem skladišču,« je povedal v smehu in dodal, da so samo ta konec tedna prejeli 27 naročil. »Trenutno prodamo največ lesenih obešalnikov s podobo psa. Imamo podobe več deset pasem psov, tako da vsak lastnik najde svojo. Gre za polizdelke, ki jih z vgraviranim imenom psa tudi personaliziramo. Obešalnik je namenjen obešanju pasjih povodcev in ovratnic. Ta, ki gresta danes na pošto, bosta potovala do Singapurja in v Anglijo.« Čeprav jim je v času prvega vala epidemije blazno zrasla prodaja na amazonu, pa se je prav tako hitro tudi končala: »Trenutno največ prodamo prek etsyja. Domači kupci nas najdejo na naši spletni strani.«

Med polnimi policami skladišča se najde vse mogoče, od majhnih črk, ki jih lahko uporabnik pobarva in nalepi na vrata, do lesene ure v obliki lokomotive. »Gre za naročilo Slovenskih železnic, manjka še mehanizem. Trenutno so iskani svečniki. Med 150 različnimi motivi ploščic lahko svečnik stranka sama sestavi. Veliko je novoletnega programa, od namiznih smrečic do okraskov, obešenk, jaslic. Za Darka Nikolovskega pa delamo figure za igro Postani partizan,« je povedal Jevnikar in dodal, da je veliko ročnega dela. Izbrali pa so jih tudi za izdelavo okrasja za smreko v Vatikanu. »Na koncu smo pomagali tudi pri svetovanju glede primernega lesa in izdelali okoli 2000 kosov okrasja. Samo metrskih repatic je bilo okoli 300,« je povedal sogovornik in priznal, da so pred oddajo okraskov delali tudi ponoči.